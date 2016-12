Ciak d'oro, è di Tornatore il film dell'anno

foto LaPresse Correlati Claudia Gerini, trionfa il nude look

"Ciak d'oro", parata di vip sul red carpet 13:08 - Sono stati consegnati a Roma i "Ciak d'oro", i premi assegnati dal mensile di cinema diretto da Piera Detassis. A trionfare è stato "La migliore offerta" di Giuseppe Tornatore, con quattro premi: miglior regia, montaggio, costumi e, soprattutto, film dell'anno. Tre riconoscimenti a testa invece "Viva la libertà di Roberto Andò e "Reality" di Matteo Garrone. - Sono stati consegnati a Roma i "Ciak d'oro", i premi assegnati dal mensile di cinema diretto da Piera Detassis. A trionfare è stato "La migliore offerta" di Giuseppe Tornatore, con quattro premi: miglior regia, montaggio, costumi e, soprattutto, film dell'anno. Tre riconoscimenti a testa invece "Viva la libertà di Roberto Andò e "Reality" di Matteo Garrone.

Un'annata da ricordare anche per Sergio Castellitto, che si è portato a casa un Superciak d'oro per la regia di "Venuto al mondo", e un Ciak come attore protagonista in "Una famiglia perfetta".



Superciak anche per il trio tutto al femminile di "Amiche da morire", Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Cristiana Capotondi. La Gerini si è fatta notare anche per un vestito "nude look" che non ha lasciato indifferenti. Passato e futuro poi si sono dati la mano: il maestro Ettore Scola ha ricevuto il Ciak d'oro classic alla carriera, mentre Leonardo Di Costanzo è stato premiato come migliore opera prima per "L'intervallo".



