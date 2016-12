10:18 - Dopo dieci anni Sting torna con un album di inediti. Una nuova raccolta legata a anche a un musical, "The Last Ship", ambientato in un cantiere navale in Inghilterra negli anni di Margaret Thatcher, che uscirà il 24 settembre. Ad annunciarlo è il "New York Times". L'ex cantante dei Police sta lavorando da tre anni a brani e musical che lo vede in stretta collaborazione con John Logan, lo sceneggiatore di "SkyFall".

L'album includerà alcune canzoni dallo spettacolo, compresa quella che dà il titolo alla raccolta, un brano a ritmo di walzer con immagini cristiane nel dialetto del nord dell'Inghilterra. Un altro brano è "And Yet": racconta di un marinaio che torna a casa chiedendosi se la donna che ha lasciato quando è andato per mare sia ancora lì per lui mentre "Dead Man's Boots" è un dialogo ad alta tensione tra un padre che lavora al cantiere e un figlio che vuol fare qualcosa d'altro nella vita. Album e musical (che debutterà nel 2014) sono ambientati a Wallsend, non lontano da Newcastle, la città in cui il cantante è nato 61 anni fa e il cantiere navale descritto nel musical è vicino alla casa in cui l'artista è cresciuto: un elemento che accresce il contenuto autobiografico del racconto.



Uno dei migliori cantautori rock della sua generazione, Sting ha collezionato 17 Grammy per canzoni come "Every Breath You Take", "Don't Stand So Close to Me" e "Brand New Day", ma negli ultimi tempi sembrava entrato in una pausa creativa. Dopo Sacred Love nel 2003 erano uscite compilation di vecchi successi, un album di musica rinascimentale per liuto, un Lp di musiche natalizie e un album sinfonico con arrangiamenti orchestrali di precedenti composizioni. Intanto Sting è in tournée: quest'estate è atteso all'Arena di Verona l'8 luglio, il 9 luglio al Foro Italico di Roma.