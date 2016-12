Biagio: "Scappare con una 20enne? Naturale"

foto Ufficio stampa Correlati Biagio Antonacci, ciclone rock 12:52 - Biagio Antonacci presto si esibirà per la prima volta in America a New York sulle note dell'ultimo album "Sapessi dire no". Al taccuino di "Vanity Fair" il cantante confessa che trova naturale che gli ultracinquantenni lascino la famiglia per donne più giovani. E riguardo al matrimonio dice: "Un atto di fede, non di amore. Ma credo che prima o poi lo farò". Ma quando chiedono al quasi 50enne Biagio se poserebbe ancora nudo risponde con un "Ni". presto si esibirà per la prima volta in America a New York sulle note dell'ultimo album. Al taccuino diil cantante confessa che trova naturale che gli ultracinquantenni lascino la famiglia per donne più giovani. E riguardo al matrimonio dice: "Un atto di fede, non di amore. Ma credo che prima o poi lo farò". Ma quando chiedono al quasi 50enne Biagio se poserebbe ancora nudo risponde con un "Ni".

Biagio Antonacci, che nelle canzoni colpisce per il suo romanticismo, nella vita ha una fidanzata molto più giovane di lui. Quando gli chiedono se sia entrato nella crisi di mezza età risponde: "Se parliamo di ultracinquantenni che lasciano la famiglia per una donna più giovane, e magari fanno altri figli, a costo di essere impopolare dico che lo trovo naturale: nell’uomo c’è l’istinto genetico della conquista, e la fertilità è un modo per sentirsi giovani, virili. Le donne, che sono superiori da tutti i punti di vista, non devono drammatizzare. Consiglio di lasciarli fare e, se poi tornano, riprendeteveli, anche perché questa seconda vita, in novanta casi su cento, è solo un’illusione di amore". Forse per questo non è ancora convolato a nozze? "Chi sta insieme tutta la vita fa un atto di fede, non di amore. L’amore ha una partenza e sempre un arrivo, solo la fede è eterna. Giurarla davanti a un prete è una cosa seria, finora non me la sono mai sentita. Ma credo che prima o poi lo farò: sposarsi è un tale gesto di coraggio che, almeno una volta nella vita, bisogna provarci". Sul rapporto con la madre, Antonacci dice: "Resta un riferimento importante nella mia vita, la persona che chiamo subito dopo un’esibizione per sapere se mi ha visto e che cosa ne pensa. Con me è sincera, anche critica". Biagio ha già posato senza veli per "Vanity Fair" ma adesso non è certo che lo rifarebbe: "No e sì. No perché l’ho già fatto, sì perché ho ancora il fisico". Ma il quasi cinquantenne Biagio sta invecchiando? "Solo in certe piccole cose: comincio a guardare se in casa c’è la polvere, sono sempre più maniaco dell’ordine e della pulizia. Di positivo c’è che mi sento più libero. Dieci anni fa non avrei parlato d’amore con la leggerezza di una canzone come "Non vivo più senza te", avrei temuto le critiche, l’etichetta: Biagio, il cantante delle donne. Oggi sono fiero di avere un pubblico femminile: è il più fedele".