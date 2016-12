Penelope Cruz, un futuro da "Bond girl"

foto Splash News Correlati I nudi sul grande schermo di Penelope Cruz

09:57 - Penelope Cruz sarà la Bond girl più vecchia della saga dell'agente segreto 007. E' il "Sun" a lanciare la notizia, spiegando che l'attrice premio Oscar, prossima ai 40 anni, sarà la protagonista del sequel di "Skyfall", firmato Sam Mendes. La prossima pellicola segnerà il 24esimo film delle avventure dell'agente segreto e potrebbe uscire nei cinema prima del previsto, verso la fine del 2014 o all'inizio del 2015.

"Skyfall" è il film che, quasi inaspettatamente, ha risollevato le sorti dell'agente segreto più famoso della storia del cinema, che per un momento era apparso persino sulla strada della pensione. Il successo del film ha ovviamente subito aperto la via a un sequel, ma si pensava che il pubblico avrebbe dovuto attendere ben di più per appassionarsi ancora alle imprese di 007. Anche perché Sam Mendes è al momento impegnatissimo, soprattutto a teatro.



Con Penelope Cruz nel ruolo di Bond Girl tutta la saga assume un taglio più maturo, considerando che anche il protagonista Daniel Craig, ha 45 anni. Il set "bondiano" sarà per la Cruz una sorta di passaggio di consegne in famiglia: l'attrice sta infatti per dare alla luce il suo secondo figlio ,avuto da suo marito l'attore Javier Bardem, che in "Skyfall" era il cattivo della situazione.