La danza di Aterballetto sbarca a Milano

Due settimane di danza con la compagnia Aterballetto che sbarca al Teatro Strehler di Milano. Quest'anno quattro diversi programmi con sei titoli, in scena dal 4 al 16 giugno: due firmati dal coreografo Mauro Bigonzetti e due programmi-novità, uno con la coreografia di un creatore italiano, Eugenio Scigliano, e uno internazionale che vede, accanto a Bigonzetti, il coreografo americano William Forsythe. Aterballetto tornerà nel triennio 2015-2017.

"Serata Haendel" e "InCanto" dal 4 al 6 giugno - Due coreografie di Mauro Bigonzetti unite dalla musica di Georg Haendel. "Come un respiro" è danza pura, sulla partitura delle Suites for keyboards eseguite da Keith Jarrett. Liberamente ispirata all’Orlando Furioso di Ariosto ma lontana da ogni intento narrativo, "InCanto" è un’antologia di sentimenti tradotti in danza per ritrovare l’umanità di personaggi universali. Durata un’ora e 45 minuti compreso intervallo.



"Casanova" l'8 e 9 giugno - Una personalità espressione del ‘secolo dei lumi’ entrata ormai saldamente nell’immaginario collettivo, ma sempre pronta, per chi decide di investigarne il senso e la presenza, a rivelare inediti aspetti e soprattutto indicare chiari legami con l’attualità, Casanova è l’epitome di una società sul baratro, figura a suo modo tragica. Certo evocativa. E stimolante, per chi si esprime con il linguaggio della danza. Casanova è, infatti, facilmente traducibile nell’arte del gesto perché, oltre che a parole (la sua celebre biografia), si è molto espresso e raccontato con il corpo, per il suo sfrenato erotismo, ma anche per le dinamiche delle sue fughe rocambolesche e i suoi viaggi e duelli. Durata un’ora e 15 minuti senza intervallo



"Canto per Orfeo" l'11 e 12 giugno - E' dedicata a Orfeo la più recente creazione di Mauro Bigonzetti per Aterballetto. Del complesso mito del divino cantore il coreografo romano sceglie di concentrarsi sulla storia d'amore con Euridice, che diventa per lui spunto per evocare il tema della passione amorosa, della perdita e della sublimazione del dolore: e lo fa immaginando la vicenda in un'ambientazione metropolitana e senza tempo – caratterizzata da una serie di bidoni di latta che fungono da scena e da proiezioni video di Carlo Cerri che rimandano allo scorrere del tempo che inquina e cancella la memoria- mentre la partitura originale per canto e fisarmonica del gruppo di musica etnica e sperimentale Kitarodia contribuisce ad aumentare ancora di più l'idea di sospensione temporale grazie al profumo arcaico del canto di Cristina Vetrone e Lorella Monti.



"workwithinwork" e "Rossini Cards" dal 14 al 16 giugno - Quando il sipario si apre un uomo piega le braccia verso l’alto mentre il suo corpo si estrania, arcuandosi in un andamento ripreso immediatamente dai ballerini dietro di lui. Da queste battute iniziali di "workwithinwork",un flusso quasi incessante di movimenti prende vita propria, una corrente fluida e vorticosa che sembra plasmare a proprio piacimento le traiettorie sul palco, guidata dai ritmi incalzanti dei Duetti per due violini, vol. 1 (1979-83) di Luciano Berio. L'altro spettacolo è "Rossini Cards" Mauro Bigonzetti crea una sorta di “divertissement” sulla musica del celebre compositore eseguita dal vivo. Un gioco in cui il movimento si compone e si scompone in una ricerca gestuale che esalta il colore di ogni nota. Durata un’ora e 30 minuti con due intervalli



INFORMAZIONI Orari: martedì e sabato ore 19.30; mercoledì, giovedì e venerdì ore 20.30; domenica ore 16 Lunedì riposo Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro Informazioni e prenotazioni 848800304 - www.piccoloteatro.org