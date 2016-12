"Morosita", il ritmo caliente dell'estate 2013

foto Da video Correlati "Morosita", un tormentone caliente 10:35 - Ritmo latino e giusta dose di ironia. Questi gli ingredienti del successo di "Morosita", che si piazza in pole position per guadagnarsi il titolo di tormentone estivo 2013. Il singolo di Karmin Shiff in due settimane ha superato le 2 milioni di visualizzazioni grazie ad un sound coinvolgente e un video divertente. Nella clip una coppia di ragazzi va a "caccia" di fanciulle, ma alla fine solo proprio loro a diventare le prede. - Ritmo latino e giusta dose di ironia. Questi gli ingredienti del successo di "", che si piazza in pole position per guadagnarsi il titolo di. Il singolo diin due settimanegrazie ad un sound coinvolgente e un video divertente. Nella clip una coppia di ragazzi va a "caccia" di fanciulle, ma alla fine solo proprio loro a diventare le prede.

Cantata in italiano, spagnolo, francese e inglese; "Morosita" si propone di travalicare i confini nazionali per sbarcare sulle spiagge di tutta Europa. La Rete è già impazzita per la clip e si moltiplicano i video-tutorial per imparare i passi del balletto e arrivare così preparatissimi in riva al mare.