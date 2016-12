Wolverine, un futuro senza Hugh Jackman

- I fan disono in allarme. Secondo quanto riporta il sitol'attore, protagonista del film "The Wolverine - L'immortale", in uscita nelle sale italiane il 25 luglio, potrebbe essere sostituito nel caso di un eventuale sequel. Hutch Parker, il produttore del film però ha detto "l'idea di passare gli artigli ad un nuovo attore mi sembra un po' blasfema" precisando di non sapere ancora se farà il secondo film.

"The Wolverine - L'immortale", diretto da James Mangold, è dedicato a Wolverine, supereroe dei fumetti della Marvel Comics. Si tratta di uno spin-off della serie di film sugli "X-Men" il secondo film dedicato completamente a Wolverine dopo "X-Men le origini - Wolverine", uscito nel 2009. Questo film vedrà impegnato Logan a combattere con la propria immortalità fino a che un ricco imprenditore giapponese, al quale Logan ha salvato la vita, gli propone la mortalità grazie a un congegno di sua invenzione. Wolverine accetta ma tutti lo vogliono uccidere essendo un'occasione unica e Logan dovrà combattere per salvarsi la vita.

Questa non sarà l'ultima volta che vedremo Jackman nei panni di Logan. L'attore sta infatti girando la sua parte in "X-Man Days of Future Past" e c'è anche una possibilità che Wolvie potrebbe apparire in The Avengers 2 (che si svolge, rispettando le caratteristiche della Marvel, come la saga degli X-Men).