- Josè Carreras non canterà questa sera al Galà per i 100 Anni di opera all'Arena di Verona. Il tenore catalano, che doveva essere protagonista dell'evento assieme ad Andrea Bocelli e Placido Domingo, è stato costretto a dare forfait in extremis a causa dei gravi problemi di salute del fratello. Carreras ha inviato una lettera di saluto al pubblico dell'Arena, che sarà letta nel corso della serata.