Franca Rame, un addio tinto di rosso

Davanti al teatro era stato allestito un piccolo palco a fianco del quale sono posizionati i gonfaloni di Provincia e Regione listati a lutto, mentre il gonfalone del Comune, che era alla camera ardente, ha accompagnato il feretro.



Anche il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, era presente alla cerimonia: arrivato al Piccolo Teatro di Milano, dove è partito il corteo, Grillo ha salutato Dario Fo e ha portato con sé una rosa rossa. Tra gli altri il giornalista Gad Lerner ha trasportato sulle spalle la bara dalla camera ardente all'auto. Mentre Dario Fo seguiva il corteo in auto, in prima fila, accanto al figlio Jacopo, c'erano Lerner, il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, la moglie Cinzia Sasso e lo scrittore Stefano Benni. Alcuni milanesi hanno portato bandiere con il volto di Che Guevara, uno striscione con "Il quarto Stato" di Pellizza da Volpedo e cartelli con scritte come questa: "La miglior donna che ci ha rappresentati".



Alla fine erano migliaia le persone in piazza, uomini e soprattutto donne, e tanti giovani, soprattutto quelli di movimento, arrivati con un camioncino. Una giacca, una sciarpa, una borsa, comunque qualcosa di rosso per ogni donna e poi il coro continuo dell'inno partigiano "Bella ciao": di fronte al teatro Strehler era tutto come aveva chiesto la Rame.



In piazza hanno parlato prima il sindaco Pisapia, con il suo ricordo e il saluto di Milano: "Vogliamo ricordare cosa hai fatto e hai lasciato - ha detto tra le altro cose -. Sei stata una donna coraggiosa, libera e forte e guardiamo alla tua forza per essere più forti". Poi ha preso la parola il figlio Jacopo, che ha ricordato, anche con durezza, le molte battaglie e l'impegno, civile e politico, della madre. Quindi è toccato a Dario Fo, che, come commiato, ha voluto recitare l'ultimo testo scritto dalla Rame, ancora inedito. L'attore ha chiuso il suo intervento con un fortissimo e lungo "ciao".