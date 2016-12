La rinascita sexy di Noémie Lenoir al Crazy Horse

foto Olycom Correlati Noémie Lenoir, star al Crazy Horse 15:39 - Noémie Lenoir è una delle modelle più famose in Francia ma nella sua vita ci sono luci e ombre. Tre anni fa è stata trovata priva di sensi in un bosco di Parigi Claude Makélélé coinvolto in storie di sesso. Poi la rinascita. Noémie più sexy che mai è apparsa a sorpresa sul palco del Crazy Horse a Parigi conquistando tutti i presenti con un numero mozzafiato. è una delle modelle più famose in Francia ma nella sua vita ci sono luci e ombre. Tre anni fa è stata trovata priva di sensi in un bosco di Parigi per tentato suicidio in seguito a problemi legati con l'ex fidanzato, il calciatorecoinvolto in storie di sesso. Poi la rinascita. Noémie più sexy che mai è apparsa a sorpresa sul palco del Crazy Horse a Parigi conquistando tutti i presenti con un numero mozzafiato.

Insomma Noémie ha voluto ricordare a tutti di essere ancora la più bella e di certo ha fatto dimenticare ai presenti accorsi allo storico locale parigino tutti i suoi problemi e il suo nome legato alle cronache. Un modo anche per rilanciare la sua carriera e la top model ha ancora tutte le carte in regola per continuare ad essere la regina dello showbiz.