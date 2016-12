Franca Rame, l'ultimo saluto al Piccolo

foto Ansa Correlati Dario Fo alla camera ardente

Franca Rame, aperta la camera ardente

Franca Rame tra teatro e tv

Franca Rame, mille battaglie con Fo 12:38 - E' stata aperta oggi al Piccolo Teatro di Milano, la camera ardente per Franca Rame, l'attrice morta ieri a all'età di 84 anni. Ad accogliere gli amici e gli artisti Dario Fo, il quale ha dichiarato che il suo sarà un commiato e non un'orazione funebre. La bara è stata coperta da un drappo rosso e sul feretro campeggia una foto di scena di Franca. La facciata del Piccolo è stata addobbata con le locandine degli spettacoli dell'attrice.

"Domani la mia non sarà un'orazione funebre ma un commiato" ha annunciato il marito Dario Fo ai giornalisti. Il premio Nobel per la Letteratura sta accogliendo e salutando personalmente gli amici, gli artisti e i milanesi accorsi per dare l'ultimo saluto alla moglie Franca Rame.



"Con lei c'è sempre stato un bel rapporto affettuoso e di stima. Una grande artista e una grande donna" ha dichiarato la ballerina Carla Fracci. Commosso anche Cochi Ponzoni, che uscendo dalla camera ardente ha ricordato così l'amica: "Un altro pezzo di Milano che se ne va. Un grande dolore per una donna insostituibile, con una dignità e una forza di carattere uniche".