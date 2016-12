Asia elogia Morgan: "Un genio musicale"

parla di musica cone racconta come è nata l'idea di realizzareil suo primo album appena uscito in Francia. Collaborando con l'etichetta francese Nuun Records, l'artista ha messo insieme tutti i pezzi che aveva scritto in 11 anni accorgendosi che "c'era ben più di un disco". Per realizzare l'album, Asia ha voluto la collaborazione di, che ha difinito "un genio", presente nel cd con 5 brani inediti.

L'artista ha spiegato: "L'ho voluto con me in questa cosa. Abbiamo fatto la musica insieme. E' uscito dall'ospedale e l'ho voluto con me. Io e lui sulla musica siamo imbattibili". Oltre a Morgan, hanno collaborato alla realizzazione dell'album anche altri artisti famosi come Tim Burgess dei "The Charlatans", Anton Newcombe dei Brian Johnstown Massacre", Brian Molko dei Placebo e The Legendary Tigerman, musicista molto conosciuto in Portogallo ed Europa. All'interno del cd sono contenute 16 tracce più una ghost-track realizzata insieme a Pardo dei Casino Royale.

Parlando di amore (sentimento che reputa strettamente legato anche alla musica), l'Argento dice di essersi ormai "messa il cuore in pace". Oggi si sente solida, adulta, madre di famiglia e felice di esserlo. Una cosa che lei chiama "fermezza". E aggiunge: "l'amore rimane per sempre, non svanisce". Ammette di avere amato anche delle donne anche se non si è profondamente mai innamorata di una donna e spiega: "Si vede che ho trovato uomini più compatibili con me! Ma non escludo nulla".

Anche sul fronte cinema, la figlia del maestro dell'horror è molto impegnata. Dopo aver portato a termine alcuni lavori su cui stava lavorando, si vuole dedicare solo alla regia. Ad autunno girerà "Incompresa", scritto con Barbara Alberti, che vedrà la collaborazione di molti artisti italiani e internazionali.