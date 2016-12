Quanti baci tra Nina Zilli e Neffa!

foto Novella 2000 Correlati Nina Zilli e Neffa, nuova coppia

Nina Zilli tra i re dell'hip hop 13:20 - E' scoccato l'amore tra Nina Zilli e Neffa. I due sono stati pizzicati da Novella 2000 alla periferia di Milano intenti a baciarsi appassionatamente. Queste foto sono le prime prove della storia tra i due anche se i soliti ben informati sussurravano già da quasi due mesi dell'esistenza di un flirt tra i cantanti. Erano già stati avvistati a Bologna dove Nina ha comprato casa e Neffa vive da quarant'anni. - E' scoccato l'amore tra. I due sono stati pizzicati da Novella 2000 alla periferia di Milano intenti a baciarsi appassionatamente. Queste foto sono le prime prove della storia tra i due anche se i soliti ben informati sussurravano già da quasi due mesi dell'esistenza di un flirt tra i cantanti. Erano già stati avvistati a Bologna dove Nina ha comprato casa e Neffa vive da quarant'anni.

Per amore di Neffa, Nina ha mollato il suo fidanzato storico Riccardo, trombettista e membro della sua band. Si trattava di una relazione seria visto che i due convivevano. Ma Cupido si è messo di mezzo e, l'incontro con Giovanni Pellino, questo il vero nome di Neffa, si è trasformato in una love story a tutti gli effetti. Tanto che c'è chi sussurra che la passeggiata nel capoluogo lombardo sia stata guidata dalla necessità di ricercare un appartamento da condividere. Grande attesa, inoltre, per la prima uscita ufficiale attesa all'evento "The Vip Champion" che si terrà a Capri a metà giugno. Sia Nina che Neffa, infatti, hanno confermato la loro presenza al torneo che riunisce oltre ai cantanti, anche calciatori e personaggi dello showbiz.



Nina Zilli e Fabrizio Bosso in tour con "We Love You" - Un omaggio live alle voci della musica soul: da Amy Winehouse a Nina Simone, passando per Sam Cooke, Otis Redding, Etta James, Marvin Gaye e molti altri. Un viaggio attraverso la musica di Detroit, la Motown, l’r’n’b di Memphis, il blues di Chicago e il Philadelphia sound. Il tutto rivisitato in chiave jazz da Fabrizio Bosso accompagnato dalla voce di Nina Zilli. Questi i prossimi appuntamenti: il 21 giugno a Torino presso la Reggia di Venaria Reale, il 27 giugno al Jazz Festival di Lignano Sabbiadoro (UD), il 28 giugno a Valeggio sul Mincio (VR) in Piazza San Carlo, il 29 giugno a Canazei (TN) per l’apertura del Festival Suoni delle Dolomiti; il 14 luglio a Roma per i Concerti nel Parco di Villa Ada, il 18 luglio al Festival di Villa Arconati a Bollate (MI), il 19 luglio al Teatro Petruzzelli di Bari, il 13 alla Corte degli Agostiniani di Rimini; l’1 agosto al Mundus Festival di Reggio Emilia, il 3 agosto alla Torre Regina Giovanna di Brindisi, l’8 agosto all’Arena Sant’Elia di Cagliari, il 12 agosto al Festival di Ravello (SA), il 30 agosto al Narni Black Festival, il 31 a Teatro Verdi di Pordenone e il 19 ottobre al Festival d’Autunno presso il Teatro Politeama di Catanzaro.