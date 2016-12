Little Tony, l'addio commosso di vip e fan

Una chiesa gremita, al punto che non tutti sono riusciti a trovare posto e molti sono rimasti fuori dovendosi accontentare delle immagini di un maxischermo.

Volti tirati, commossi, sia della gente accorsa da tutta Italia per salutare il proprio idolo, sia di quelli che con Little Tony avevano condiviso gran parte del proprio cammino artistico. Da Pippo Baudo a Mara Venier, da Edoardo Vianello ad Al Bano e all'amico-rivale Bobby Solo, erano tutti lì in prima fila. "E' stato il più grande cantante italiano - ha detto Bobby Solo -, il più amato".



Non era presente Adriano Celentano che però ha mandato un ultimo saluto all'amico. "Nei meravigliosi lidi dove ora stai scorrazzando, avrai tutto il tempo, la giovinezza che mai tramonta, e soprattutto la bellezza, per affinarti in un rock superiore, che fra le tribolazioni terrene non è dato ad alcuno di conoscere e che, da lassù invece, è tutta un'altra storia".

La bara è uscita dalla chiesa sulle note di "Cuore matto", la sua canzone simbolo che lo ha accompagnato anche in quest'ultimo viaggio.