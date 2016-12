Kiara Mia: "Le mie porno Kardashian"

foto Splash News Correlati Le Kardashian in salsa piccante

09:57 - Dopo il sex-tape di Kim con il fidanzato dell'epoca Ray J, ora l'intera famiglia Kardashian sarà protagonista di un film a luci rosse. La stella dell'hard Kiara Mia ha infatti in cantiere una porno-parodia del reality show "Al passo con le Kardashian", in cui darà vita alle fantasie erotiche dei fan e svelerà i lati più perversi delle tre sorelline ereditiere.

Per la pornostar si tratta del primo film dietro la macchina da presa e su Twitter ha condiviso la gioia con i suoi follower: "Ho le farfalle nello stomaco, sono eccitata per domani! Ultimo giorno prima delle riprese... c'è ancora tanto da fare!!"

Nella parodia non si farà menzione al vero sex-tape girato da Kim Kardashian con Ray J, ma il finto ex farà comunque una breve comparsata nel film, durante una scena tra i sosia di Kim e Kanye West.