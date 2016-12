Victoria Beckham: "Non canterò più dal vivo"

12:14

non canterà mai più con le: "Non canterò più dal vivo e non lo farò più in senso professionale". Con queste parole l'ex "Posh spice" cala il sipario sulla band a cui deve la sua fama, e dichiara di volersi occupare, d'ora in poi, solo della sua attività di designer e della sua famiglia. Senza il quintetto al completo, il tour delle Spice Girls è stato annullato per la preoccupazione degli organizzatori sugli incassi.