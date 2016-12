Argentero, nudo integrale per "Cha cha cha"

11:37 - Completamente nudo mentre lotta tra due uomini. Luca Argentero mette in mostra un fisico da atleta sul set di "Cha cha cha", il nuovo film di Marco Risi. L'attore ha voluto condividere lo scatto in cui appare senza veli in Rete, ma Instagram ha immediatamente rimosso la foto-scandalo a causa del contenuto osè. La rivista "Ciak" si è però accaparrata la preziosa immagine, pubblicandola in anteprima per la gioia delle fan.

In "Cha cha cha" - che uscirà in sala il prossimo 20 giugno - Argentero veste i panni di un detective privato incaricato di fare chiarezza su alcuni loschi intrighi della capitale, che si annidano tra gli eventi mondani e le feste Vip. Nello scatto in cui appare come mamma lo ha fatto, il suo personaggio è appena uscito dalla doccia e viene sorpreso da due loschi figuri che lo vogliono immobilizzare. Muscoli tesi e nervi saldi per il povero investigatore, che fa di tutto per divincolarsi dalla presa.



Argentero ha pubblicato su Instagram la foto in questione, ma è stato prontamente bacchettato dal social netwrork che ha rimosso l'immagine per i contenuti non appropriati. L'attore ha poi pubblicato su Twitter il messaggio di rimprovero, per spiegare il motivo dell'improvvisa scomparsa dello scatto.