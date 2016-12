Matt Damon, fondoschiena nudo per il film gay

17:05 - A 42 anni, Matt Damon lascia senza fiato quando esce dalla piscina in "Behind the Candelabra" della Hbo. Il film per la televisione, diretto da Steven Soderbergh, racconta la relazione omosessuale durata sei anni tra il musicista Liberace, interpretato da Michael Douglas, e il ventenne Scott Thorson, messo in scena da Damon. Matt mostra il suo fisico da statua greca facendo vedere anche il suo muscoloso fondoschiena.

Delusione sulla Croisette - Il regista Soderbergh ha detto al "New York Post" che il film era stato pensato per il grande schermo ma che a Hollywood era stato rifiutato da tutti perché ritenuto “troppo gay per gli studios”. La pellicola era in concorso alla 66esima edizione del Festival di Cannes ma, nonostante fosse tra i favoriti, non ha ricevuto alcun riconoscimento.



Omosessualità negata - "Behind the Candelabra" è tratto dall'omonimo libro scritto dal giovane amante di Liberace. La storia d'amore è quindi filtrata dagli occhi di Scott, ammaliato dai lustrini e dal successo del pianista. Oltre a essere un talento musicale, Liberace si faceva notare per l'ostentazione del lusso, le auto dorate, i vestiti ricamati con paillettes. Nonostante la sua omosessualità, però, rifiutò sempre di fare coming out. Liberace morì nel 1986 a 67 anni per complicazioni dovute all'Aids.