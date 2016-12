Vanessa ma come ti vesti?

foto Ap/Lapresse Correlati Look fluo per Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens tira fuori gli artigli

Vanessa Hudgens tira fuori gli artigli

La parrucca rosa fluo e gli stivali pelosi da Big Foot non devono essere sembrati abbastanza a Vanessa Hudgens. L'ex stellina Disney ha pensato, infatti, di dare un tocco in più al suo outfit aggiungendo un copricapo con una testa d'orso. Stravaganza ai massimi livelli per una Hudgens che ha deciso di non passare inosservata per la Electric Run di Los Angeles.

La parola d'ordine è brillare - La 24enne Vanessa ha completato il look estroso con un mix di ombretti rosa e blu e decorando le guance con brillantini. Ovviamente, non manca il tocco sexy, il top che lascia scoperto l'addome e il piercing all'ombelico. La Hudgens ha twittato prima della kermesse: "Sono molto entusiasta di vestirmi di neon per la LA electric run! Chi corre e balla con me?"