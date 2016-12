Cannes, l'Italia si consola con sezioni collaterali

foto LaPresse Correlati Cannes, il red carpet per "Miele"

Valeria Golino presenta Miele a Cannes 21:05 - Se Paolo Sorrentino è rimasto a bocca asciutta con "La grande bellezza", migliori soddisfazioni per gli italiani sono arrivate dalle sezioni collaterali di questa 66esima edizione del Festival di Cannes. Da "Salvo", storia di mafia e amore di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia a "Miele" di Valeria Golino fino alla "Menzione speciale" per il miglior cortometraggio a "37/o 4S" di Adriano Valerio. - Seè rimasto a bocca asciutta con "", migliori soddisfazioni per gli italiani sono arrivate dalle sezioni collaterali di questa 66esima edizione del. Da "", storia di mafia e amore dia "" difino alla "Menzione speciale" per il miglior cortometraggio a "" di

Su tutti l'exploit di "Salvo", la storia di mafia, miracolo e amore, diretta da Piazza e Grassadonia, che ha vinto il prestigioso Gran premio della Semaine della Critique e anche il premio Film Rivelazione della Semaine. Poi la Menzione Speciale della Giuria Ecumenica arrivata per "Miele" di Valeria Golino alla sua prima prova da regista e infine la Menzione speciale ricevuta dal giovane Adriano Valerio, per cortometraggio '37 4s'. Classe 1977, una laurea in legge alla Statale di Milano e studi di cinema con Marco Bellocchio, Valerio vive e lavora tra Berlino e Parigi, dove si è diplomato all'Ecole Internationale de Creation audiovisuelle et de realisation (Eicar) e dove dal 2004 è assistente all'insegnamento.