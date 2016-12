A Cannes trionfa il nude look

12:56

- In attesa di sapere chi vincerà l'ambitadella 66esima edizione del festival di, attrici e modelle si sono scatenate sulla croisette sfoderando il nude look. Da, passando per la sempre sensualee l'eccentrica, le star hanno fatto a gara sul red carpet per mostraree abiti decisamente. Di certo questa edizione non sarà ricordata per la sobrietà.