Cannes, applausi per la venere di Polanski

12:11 - Applausi per l'ultimo film in concorso per la 66.ma edizione del Festival di Cannes, "La Venere in pelliccia", di Roman Polanski tratto da una piece di David Ives e ispirato al libro del 1870 di Sacher Masoch. Protagonisti assoluti, in un film da camera con due soli personaggi, Mathieu Amalric e Emmanuelle Seigner. Il film uscirà in Italia in sala il 31 ottobre.

Di scena dei provini teatrali per trovare il personaggio che interpreterà la donna nella piece teatrale ispirata a Sacher Masoch. Quando arriva Vanda (Seigner) il regista che deve fargli il provino Thomas (Amalric) non ha nessuna fiducia che questa attrice volgare e ignorante possa interpretare un ruolo così raffinato.



Ma lentamente Vanda dimostrera' che non è affatto così stupida, che conosce bene il testo di Masoch e che sa interpretare realmente una sadica. E lo farà ai danni di Thomas rivendicando quella volontà di potere femminile che il libro, Venere in Pelliccia, in qualche modo sottolinea.