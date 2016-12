Toy-boy della Moore, una perla tra i "gioielli"

foto LaPresse Correlati Demi Moore, trasparenze osé

Demi Moore spegne 50 candeline 08:51 - Il nuovo toy-boy di Demi Moore sa come tenere al sicuro i "gioielli" di famiglia. Sembra infatti che l'insegnante di yoga Will Hannigan - aitante trentenne con cui l'attrice fa coppia fissa - abbia una perla nascosta nelle sue parti intime. "Si è inserito una perla nel pene quando era adolescente - ha spifferato una fonte al "NY Daily News" - E' una tradizione e lui dice che a letto sia molto stimolante per le donne". sa come tenere al sicuro i "gioielli" di famiglia. Sembra infatti che- aitante trentenne con cui l'attrice fa coppia fissa - abbia. "Si è inserito una perla nel pene quando era adolescente - ha spifferato una fonte al "NY Daily News" - E' una tradizione e lui dice che a letto sia molto stimolante per le donne".

In Australia gli Hannigan sono conosciuti soprattutto per l'azienda di perle (Paspaley Pearls), un business che proseguono da ben tre generazioni e che spiega in qualche modo la strana tradizione di famiglia. "Quando vedi una bella perla il tuo cuore inizia a battere e trattieni il fiato - ha rivelato Will durante un'intervista ad un sito australiano - E' come ammirare una cosa rara e bellissima".



Con Demi le cose sembrano andare a gonfie vele e lui non perde occasione di sventolare ai quattro venti l'amore che prova per lei. Che sia riuscito a conquistare il cuore della bella attrice proprio grazie a questo gioiellino prezioso e "stimolante"?