Jury Magliolo, dopo "X Factor" c'è Sophie

Jury Magliolo era il "diamante grezzo" di Simona Ventura nella seconda edizione di "X Factor". Dopo il terzo posto aveva pubblicato l'Ep "Mi fai spaccare il mondo" per la Sony e poi il singolo "Acrobati" prodotto da D'Alessandro e Galli con Violapop e distribuito Universal. Jury è volato in america per incidere l'album con Tommy Barbarella e poi il silenzio. Adesso è riapparso con "La pelle di Sophie" che presenta in anteprima a Tgcom24.

Il progetto è stato curato dal video al disco che uscirà dopo l'estate da Carosello Records, che ha pubblicato da poco anche i cd di Verdiana e Greta di "Amici". Jury spiega così a Tgcom24 com'è nata l'idea della canzone: "Come mi capita quasi sempre l’idea mi viene quando ho in mano la mia chitarra acustica, non saprei collocare geograficamente il sound di questo pezzo. Parte dal Nord dell'Italia attraversa e va ai Caraibi e poi su a Minneapolis, dove Tommy Barbarella ha prodotto/suonato e arrangiato questo pezzo insieme a me. Un sapore colorato e internazionale. Il testo parla di una "Sophie", ragazza reale/immaginaria che noi abbiamo nella testa. Una donna ideale in una notte t'appare e la vedi nei canali televisivi, in casa, in strada, ovunque. Anche se quella che ti piace non ti guarda mai e quella che ti guarda non ti piace, ti alzi dal divano e te la vai a cercare. Questa è la mia Sophie".

Andrea Conti