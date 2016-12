One Direction spaparanzati a Barcellona

Ad agosto il libro della band - Un intervallo vacanziero meritato visto che tre giorni prima dell'uscita nelle sale del loro film in 3D “This is Us”, sarà negli scaffali anche un nuovo libro che racconterà la loro ascesa verso la celebrità: "One Direction: Where We Are". La descrizione ufficiale recita: "Questo è l'unico libro degli 1D che parla del loro ultimo anno e mezzo – dai posti che hanno visitato e i fan che hanno incontrato, fino ai loro pensieri e sentimenti, speranze e sogni, alti e bassi".