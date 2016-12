Jerry Lewis: "La miglior attrice? Cary Grant"

foto LaPresse Correlati Cannes, siparietto osé sul red carpet

Non ha perso l'ironia, nonostante gli 87 anni e la malattia che un po' l'ha segnato. A Cannes riappare Jerry Lewis e sono risate e battute a raffica: "Le migliori attrici? Cary Grant e Burt Reynolds". Intanto "Salvo", storia di mafia e amore dalle tinte noir e piena di silenzi firmata da Antonio Piazza e Fabio Grassadonia vince il Gran premio della semaine della critique e il premio film rivelazione della Semaine a Cannes.

Dopo la malattia (ha avuto una fibrosi polmonare) Lewis non ha perso l'ironia che da sempre lo contraddistingue, e a Cannes si è presentato divertente pure nel look: camicia giallo sole sotto un maglione rosso fuoco. Al festival è protagonista fuori concorso di "Max Rose" di Daniel Noah, nei panni di un pianista jazz che scopre un passato di menzogne matrimoniali pochi giorni prima della morte della moglie, interpretata da Claire Boom, la protagonista di Luci della ribalta di Charlie Chaplin. "Durante la lavorazione ho sentito in ogni momento che non avrei mai più fatto altri film - ha spiegato - sono stato un crazy clown per tutta la carriera, qui invece ho una parte drammatica, non interpreto Jerry Lewis ma un personaggio diverso da me ed è una storia talmente bella che le persone che lo vedranno saranno toccate personalmente. La bellezza dell'amore tra queste due persone anziane è una cosa che ti fa sentire meglio, che commuove anche i bambini. Pagare il biglietto per andarlo a vedere ti ripagherà, ti riscalderà il cuore perché si sente tutto l'amore del regista per questa storia e sono convinto che sarà un successo anche commerciale. Per me stare su quel set era una rinascita continua. Nelle pause di lavorazione potevo stare con Claire Boom, una signora meravigliosa che interrogavo continuamente su Charlie Chaplin".



Lewis non ha perso un'occasione per scherzare in tutta la durata dell'incontro. Mentre i giornalisti facevano domande lui faceva le smorfie, si metteva le cuffie per la traduzione nel naso, contava quelli che lo applaudivano, ha persino bloccato una giornalista italiana che stava andando via. A una domanda su sulo rapporto con Dean Martin, ha risposto: "Ma lo sa che è morto?" e davanti alle risate ha replicato: "Lo sapevo che ad un certo punto dicevo qualcosa di sbagliato". A chi gli chiede quali siano le sue attrici comiche preferite, risponde: "Cary Grant e Burt Reynolds", alludendo alla celata omosessualità dei divi.