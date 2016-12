Georges Moustaki muore, gaffe su Twitter di Pascal Negre presidente della Universal

foto Ap/Lapresse Correlati Moustaki muore, polemiche su Twitter 15:49 - E' morto, a Nizza, Georges Moustaki. Aveva 79 anni. Il cantante greco, naturalizzato francese, scrisse tra l'altro la celebre "Milord" interpretata da Edith Piaf. E' famoso in Italia per aver interpretato "Lo straniero". Ma su Twitter è scoppiata la polemica tra i fan e l'Universal France, etichetta dell'artista, che ha postato un tweet: "I suoi più grandi successi sono su Universal". - E' morto, a Nizza,Aveva 79 anni. Il cantante greco, naturalizzato francese, scrisse tra l'altro la celebre "Milord" interpretata da Edith Piaf. E' famoso in Italia per aver interpretato "Lo straniero". Ma su Twitter è scoppiata la polemica tra i fan e l'Universal France, etichetta dell'artista, che ha postato un tweet: "I suoi più grandi successi sono su Universal".

Il messaggio ha scatenato in poco tempo centinaia di risposte indignate. "Che gesto di grande classe", hanno ironizzato in molti. Pascal Negre, che è anche presidente della Universal France e vicepresidente di Universal Music International, aveva già pubblicato un messaggio dello stesso tipo dopo la morte del compositore contemporaneo francese Henri Dutilleux.



Georges Moustaki soffriva da alcuni anni di problemi respiratori che gli impedivano di continuare a cantare. Poliglotta, viaggiatore, pittore, Moustaki aveva lasciato le scene nell'ottobre del 2011, dopo aver rivelato di soffrire di una malattia "irreversibile" e che non avrebbe più potuto cantare. Il cantante e compositore, nato da genitori ebrei italo-greci emigrati in Egitto, il cui vero nome era Giuseppe Mustacchi, aveva preso il suo nome d'arte in omaggio a Georges Brassens, che aveva conosciuto a Parigi negli anni 50.



Moustaki scrisse più di 300 canzoni alcune delle quali interpretate da grandi, come Edith Piaf e Yves Montand. Molte sono diventate dei 'classici' e sono state tradotte in tutto il mondo, tra queste "Ma solitude, Ma liberté" e "La dame brune", interpretata da Barbara nel 1968.



In Italia è ricordato soprattutto per la canzone "Lo straniero". Il brano, scritto in francese con il titolo "Le meteque", era stato tradotto in italiano da Bruno Lauzi ed aveva raggiunto il primo posto nelle classifiche italiane di vendita nell'ottobre del 1969. E' ricordato anche per "Marche de Sacco et Vanzetti", cover di "Here's to you" (il tema scritto da Ennio Morricone con Joan Baez per il film Sacco e Vanzetti).