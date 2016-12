Rihanna, lato b da urlo

foto Instagram Correlati Rihanna, bionda e scandalosa sul divano

Rihanna provoca con seno in vista

Rihanna si attacca alla bottiglia 12:41 - Rihanna sa come accattivare i suoi fan. La cantante 25enne ha postato un primissimo piano del suo tonico lato b. A coprirlo, davvero poco. Solo uno striminzito tanga di jeans. L'immagine sembra scattata dal set del video "Pour It Up". Se così fosse, sarebbe un assaggio che fa intuire l'alto tasso erotico della clip. - Rihanna sa come accattivare i suoi fan. La cantante 25enne ha postato un primissimo piano del suo tonico lato b. A coprirlo, davvero poco. Solo uno striminzito tanga di jeans. L'immagine sembra scattata dal set del video "Pour It Up". Se così fosse, sarebbe un assaggio che fa intuire l'alto tasso erotico della clip.

Un messaggio per l'ex? - Inoltre, l'immagine potrebbe celare l'intenzione di mostrare all'ex Chris Brown cosa si è perso. La tormentata coppia (aveva fatto scalpore la decisione di Rihanna di tornare con lui dopo essere stata picchiata) è al capolinea da tempo. Brown si fa vedere sempre più spesso, in giro e sui social network, con Karrueche Tran.



Rihanna, che ha fatto dell'esibizionismo virtuale uno dei suoi marchi di fabbrica, ha scattato la foto in un camerino. Indossa un perizoma fuxia sotto degli striminziti short di jeans. Il testo della sua canzone "Pour It Up" fa espliciti riferimenti agli strip club e alle spogliarelliste che fanno su e giù dal palo. Quindi, non è inverosimile pensare che questo look sia parte del guardaroba della cantante per il video. D'altro canto, Karrueche, la sua rivale in amore sembra aver risposto alla provocazione di Riri postando un'immagine della testa di Chris Brown appoggiata sul suo abbondante lato b.