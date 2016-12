Jennifer Aniston, spogliarellista hot sul set

09:50 - Pose sensuali, pacche sul sedere e movenze da gatta. Jennifer Aniston si trasforma in una bomba sexy sul set di "We're the Millers". Nel trailer non censurato del film - in uscita il prossimo settembre - si vede l'attrice nei panni di una spogliarellista, coinvolta dal suo vicino di casa (Jason Sudeikis) in un traffico di droga internazionale. Una commedia che promette tante risate, ma anche una buona dose di erotismo.

Nel trailer si vede infatti la Aniston mentre improvvisa uno strip-tease mozzafiato in un capannone abbandonato, di fronte ad una banda di narco-trafficanti. Prima fa scivolare via i pantaloni con movimenti esperti, per poi sbottonarsi la camicetta lanciando sguardi di fuoco.



Ma le scene hot per non finiscono qui e ritroviamo l'attrice 40enne sul palco di un night club (in versione mora e bionda) in perizoma e reggiseno, mentre intrattiene i clienti del locale e si muove sensuale sopra di loro.