Sharon, sirenetta sexy sul red carpet di Cannes

- Scollatura mozzafiato e sorriso smagliante. Sul red carpet di Cannes la super starha catalizzato l'attenzione dei fotografi arrivando al Palais des Festivals, dove ieri sera si è tenuta la première di "Behind the Candelabra", fasciata in. Ad impreziosire il look della diva un luminoso collier, tempestato di smeraldi e diamanti.

A 55 anni la star di "Basic Instinct" non ha perso un grammo di fascino e continua ad essere. Per la presentazione di "Behind the Candelabra" - film che segna il ritorno al cinema di Michael Douglas - la Stone si è trasformata in una sexy sirenetta:, vestito da sera blu intenso e una collana di smeraldi che le illuminava il viso.