Adam Levine nudo e ricoperto d'argilla

09:07 - Adam Levine si mostra seminudo per l'ultimo video dei Maroon 5, sulle note del singolo "Love Somebody" dell'ultimo album "Overexposed". Il frontman 33enne si ricopre d'argilla e inizia un gioco di sfioramenti e seduzione con una donna. Il richiamo al film "Ghost" è condito da accenti più piccanti in questa clip con la regia di Rich Lee.

Recidivo - Adam Levine ha ottenuto la medaglia di bronzo nella classifica dei "sogni a luci rosse delle donne" secondo "Details". Un titolo forse dovuto alla sua mancanza di pudore nel mostrare il fisico. Nel 2011, infatti, Levine ha posato praticamente nudo e con le parti intime coperte dalle mani della fidanzata dell'epoca in un servizio fotografico per la campagna contro il cancro ai testicoli per un numero di Cosmopolitan. Ma è stata solo la prima di una lunga serie di foto sexy. Scatti senza veli anche con (un'altra) fidanzata per Vogue Russia. Più di recente, in solitudine, ha fatto vedere i tatuaggi sul torace sulla cover di "7 Hollywood". L'artista, giudice all'edizione statunitense di "The Voice", vanta tra le sue conquiste anche un Angelo di Victoria's secret, la bellissima Behati Prinslo, con cui si è lasciato da qualche settimana dopo un anno di relazione. Ma, oltre che alla vita sentimentale, Adam si dedica con grande impegno anche alla carriera. Ha esordito, infatti, come attore nella seconda stagione della serie tv "American Horror Story".