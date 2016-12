Alyson, Delon segreta: "Niente aiuto dal nonno"

foto Vanity Fair Correlati Alyson, la nipotina segreta di Alain Delon

Alyson Le Borges non ha avuto una vita facile, anche se è la nipote di Alain Delon. Nata 26 anni fa da una relazione extra-coniugale tra Anthony Delon e una ballerina del Crazy Horse, Alyson non è mai stata riconosciuta dal padre. "Non ho mai avuto un padre ma ho conosciuto l'affetto di una madre presente - ha raccontato a "Vanity Fair" - Mio nonno Alain non ha mai mosso un dito per aiutarmi. E di questo lo ringrazio".

Dopo aver lasciato Parigi per gli Stati Uniti, Alyson è finalmente riuscita a lasciarsi alle spalle la sua ingombrante storia famigliare "Assomiglio troppo a mio nonno, in Francia non avrei avuto futuro - racconta - Trasferirmi a Los Angeles è stata una specie di rinascita. Mi ha dato lo spazio mentale per costruirmi una carriera e anche una personalità".



Divisa tra set cinematografici, passerelle e la scuola di giornalismo, la nipotina d'arte ha ben poco tempo per pensare all'amore: "Non mi fido degli uomini, soprattutto di quelli belli e famosi. Ho visto tante amiche rinunciare al contratto giusto perchè lui era geloso. L'uomo che ti giura amore eterno può abbandonarti un minuto dopo. Quando sarò un'attrice famosa, allora potrò scegliere il fidanzato ad armi pari".