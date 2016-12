Heather Graham, curve da capogiro per l'estate

foto Maxim Correlati Heather Graham, bikini bollente su Maxim

Heather Graham, tutti i nudi al cinema 16:54 - Sul grande schermo l'abbiamo vista nei panni della spogliarellista dal cuore d'oro Jade di "Una notte da leoni", personaggio che tornerà ad interpretare nel terzo e ultimo episodio della saga, in uscita il prossimo 30 maggio. Heather Graham sembra aver fatto un patto con il diavolo e a 43 anni compiuti si guadagna la copertina di "Maxim", sfoggiando un bikini da mozzare il fiato da fare invidia alle colleghe più giovani. - Sul grande schermo l'abbiamo vista nei panni della spogliarellista dal cuore d'oro Jade di, personaggio che tornerà ad interpretare nel, in uscita il prossimo 30 maggio.sembra aver fatto un patto con il diavolo e a 43 anni compiuti si guadagna la copertina di "Maxim", sfoggiando un bikini da mozzare il fiato da fare invidia alle colleghe più giovani.

In "Una notte da leoni 3" Heahter torna a (s)vestire i panni della spogliarellista Jade, a quattro anni di distanza dal primo capitolo: "E' stato divertente rivedere tutti di nuovo, è stato come fare una rimpatriata. Era tutto diverso perchè i film che abbiamo fatto dopo Una notte da leoni sono stati un successo, ma allo stesso tempo era tutto uguale a prima".



Nel terzo capitolo della saga vedremo una Jude diversa, più matura rispetto alla stripper di Las Vegas. "E' stato come passare dal giorno alla notte - ha ammesso l'attrice - Il personaggio è completamente diverso e anche le circostanze sono cambiate. Ora non è più una spogliarellista".