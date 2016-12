Brad Pitt: "La mia felicità è la famiglia"

foto Esquire Correlati Brad Pitt in copertina su Esquire

Brad Pitt, da gangster a pirata per "Interwiev" 12:53 - Occhiali scuri e capelli lunghi, Brad Pitt a 49 anni non ha perso un goccio del suo fascino e si mostra in tutta la sua bellezza sulla cover del numero di maggio e giugno di "Esquire". L'attore dichiara di non essere mai stato così felice grazie alla sua famiglia. Questa sarà la prima copertina dopo lo scalpore suscitato dalla notizia della doppia mastectomia della sua compagna Angelina Jolie

Gioie familiari - La star di Hollywood ha trovato la sua felicità nel suo quadretto domestico: "Ho pochi amici, un pugno di amici intimi e la mia famiglia e la mia vita non è mai stata così felice". Brad rivela di sentire molto al mancanza dei suoi bambini (sei) quando non li ha intorno: "Ho sempre pensato che avrei voluto una famiglia, la volevo grande. Volevo che ci fosse caos. C'è un costante chiacchiericcio in casa nostra, qualcuno sta sempre ridacchiando o gridando o piangendo. Amo questa cosa. Odio quando i bambini non ci sono. Forse, può essere bello stare in una stanza d'albergo per un giorno: "Oh, finalmente posso leggere". Ma dopo, l'indomani, mi manca quella cacofonia, tutta quella vita".



"Ero un vagabondo" - Sui suoi progetti futuri Pitt confessa alla rivista: "Voglio fare qualcosa di diverso. Mi manca poco alla laurea. Due crediti. Tutto ciò che devo fare è scrivere la tesi. Che tipo di ragazzo è questo? Quel tipo di ragazzo che mi spaventa, che lascia sempre qualcosa nel piatto. Per molto tempo ho pensato di aver fatto troppi danni, a causa della droga. Ero una specie di vagabondo. Volevo essere ispirato, vedere cose. Ma poi sono crollato e ho sentito che stavo sprecando la mia opportunità. E' stato un cambiamento consapevole che risale a una decina di anni fa. E' stata un'epifania – una decisione di non dissipare le mie possibilità. Un senso di risveglio".