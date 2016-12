Laura Pausini tra Beyoncé, maternità e Best Of

foto Ufficio stampa Correlati La commozione di Laura in "Celeste" 15:22 - Laura Pausini, neo mamma di Paola, rompe il silenzio con una lunga lettera a Tv Sorrisi e Canzoni per condividere la sua gioia con tutte le mamme ma dare un messaggio di speranza a chi mamma non può diventare. La cantante annuncia la sua presenza a Londra il primo giugno con Beyoncé per l'evento benefico "Chime For Change" e il lancio a Natale del Best Of. , neo mamma di Paola, rompe il silenzio con una lunga lettera a Tv Sorrisi e Canzoni per condividere la sua gioia con tutte le mamme ma dare un messaggio di speranza a chi mamma non può diventare. La cantante annuncia la sua presenza a Londra il primo giugno conper l'evento benefico "" e il lancio a Natale del Best Of.

"Nessuna esperienza al mondo è uguale alla maternità. - spiega Laura - Non esitate, nonostante le paure, a dare alla luce una nuova vita. Ho letto molte mail di ragazze che cercano la gravidanza e che incontrano grandi difficoltà. Il mio pensiero va a loro: siamo donne comunque, sempre, e nonostante essere madre sia una esperienza incredibile, essere donne e vivere in questa vita è altrettanto meraviglioso. In passato anche io ho pensato di non poter avere figli e quindi so cosa significhi soffrire per questo".



La prima apparizione pubblica sarà il primo giugno: "Ho accettato l'invito di Beyoncé ed essere con lei sul palco di 'Chime For Change'. L'evento straordinario del primo giugno a Londra, organizzato da Gucci, dove insieme con molti artisti, tra cui John Legend, Florence and The Machine e Jennifer Lopez, vogliamo dare voce e sensibilizzare il mondo su quella parte dell'universo delle donne ancora incredibilmente arretrato sotto molti aspetti".



Infine in arrivo un progetto speciale per il ventennale della carriera: "Riparto da un disco a cui sto lavorando e che conterrà la mia storia in musica. Porterò il mio Greatest Hits in giro per il mondo e Paola starà sempre con me, questo è sicuro".