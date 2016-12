foto Ufficio stampa Correlati Jamie Cullum talento tra jazz e pop

Jamie Cullum dal vivo 10:30 - Jamie Cullum è un grande talento che esplode dal vivo e che propone contaminazioni non solo jazz ma anche hip hop proprio come dimostra nel nuovo cd "Momentum". Alle spalle ha 15 anni di carriera, 10 milioni di dischi venduti nel mondo, papà di due bimbe e sposato con la modella Sophie Dahl: "Avere una famiglia comporta ottimizzare i tempi ed è anche successo che abbia inciso una canzone in pigiama alle 8 del mattino", confessa a Tgcom24.

Come concili la paternità con la musica?

Direi che ti si aprono nuove prospettive, bisogna sapere cogliere l'attimo e dunque anche il lavoro con la musica ne risente. Ad esempio ho utilizzato anche diverse app dell'iPhone per incidere quando avevo l'ispirazione.



Insomma molto più creativo e libero?

Esattamente! Questo album è stato pensato e creato in maniera naturale e senza pensare a quello che sarebbe stato giusto fare o non fare o ancora che cosa la gente si aspettasse da me. Capitava di entrare in studio e portavo con me quello che avevo composto durante le pause dalle bambine.



C'è qualche aneddoto curioso legato a uno dei brani?

Per "Sad, Sad World" ho inciso musiche e voce nel mio studio a casa, erano le 8 del mattino ed ero ancora in pigiama con la voce un po' impastata. Il risultato mi è piaciuto così tanto che l'ho inserito nel disco. Però ci sono anche state altre volte dopo un viaggio, una doccia che scappassi con il mio telefonino a cantare o registrare melodie.



Hai partecipato alla colonna sonora di "Gran Torino" il film di Eastwood nel 2009, che ricordi hai di quella esperienza?

Sono cresciuto molto e devo dire anche grazie all'enorme fiducia che Clint ha avuto nei miei confronti. Una occasione stupenda per cimentarmi in qualcosa di diverso e magico.



A proposito di colonne sonore c'è anche "Pure Imagination", uno dei brani più belli del disco. Com'è nato?

L'ho composto originariamente per la colonna sonora di 'Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato'. Un'esperienza a cui solo legato perché è il romanzo scritto da Roald Dahl, nonno di mia moglie.



Verrai in Italia in tour?

Manco ormai da troppo tempo e spero di fare un salto questa estate ma credo ci siano i presupposti, sempre che il disco venga accolto bene! (ride, ndr).



Hai qualche collaborazione in vista?

Sì un brano composto per il prossimo disco di Beyoncé.



C'è qualcosa che non rifaresti?

Non guardo mai al passato ma sempre al futuro e curioso per le cose che verranno.



Durante la promozione in Italia, Jamie ha tenuto uno showcase di presentazione dell'album "Momentum" al Trussardi Café di Milano. Uno show nello show con il cantautore e musicista che saltava sul piano, ci giocava, lo accarezzava e come fosse reale lo incitava a far musica. Un talento vero che ama le note musicali e che ha fatto di tutto per dimostrarlo ai presenti in maniera assolutamente naturale.

