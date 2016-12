Morto Carlo Monni, per anni accanto a Benigni

foto Olycom 12:18 - E' morto a Firenze l'attore Carlo Monni. Fiorentino, 70 anni, è stato per anni al fianco di Roberto Benigni, sin dai tempi di "Telavacca", parodia di una trasmissione televisiva ambientata in una stalla e che face conoscere il "piccolo diavolo" al grande pubblico. Attore anche nei film di Marco Ferreri "Chiedo asilo", sempre con Benigni, e "Storie di ordinaria follia", ha recitato anche in "Speriamo che sia femmina" di Mario Monicelli. - E' morto a Firenze l'attore Carlo Monni. Fiorentino, 70 anni, è stato per anni al fianco di Roberto Benigni, sin dai tempi di "Telavacca", parodia di una trasmissione televisiva ambientata in una stalla e che face conoscere il "piccolo diavolo" al grande pubblico. Attore anche nei film di Marco Ferreri "Chiedo asilo", sempre con Benigni, e "Storie di ordinaria follia", ha recitato anche in "Speriamo che sia femmina" di Mario Monicelli.

Uno degli ultimi impegni cinematografici in "Manuale d'amore 3" di Giovanni Veronesi. Appena si è diffusa la notizia della morte sui social network sono state postati spezzoni storici delle sue interpretazioni, come la "poesia" "Noi semo quella razza" tratta proprio dal film che lo rivelò al grande pubblico, "Berlinguer ti voglio bene".



Da Pieraccioni e Benvenuti, il ricordo degli amici - "Monni era quello che si vedeva, una montagna di energia. La sua risata spezzava in due la tristezza". Così lo ricorda Leonardo Pieraccioni che con lui ha lavorato più volte. ''Ho conosciuto Carlo - racconta invece Alessandro Benvenuti - a metà degli anni '70 quando sperimentava teatro con Donato Sannini, ma è solo con il film 'Benvenuti in casa Gori' che diventa uno di famiglia. Di 'Ritorno a casa Gori' Carlo affermava fosse il film piu' importante della sua carriera d'attore". "Dietro le quinte - conclude Benvenuti - era uno che giocava spesso a carte. Con tanti bischeri che calcano i palcoscenici e girano per le strade ma proprio lui se ne doveva andare?''.