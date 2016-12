Clooney bacchettato dall'Asaps: "Il tuo casco a scodella non si usa più dall'ottobre del 2010"

foto LaPresse Correlati Clooney indossa un casco irregolare 12:22 - Si sa, oltre che per le belle donne George Clooney ha la passione per le moto. Non a caso ogni volta che viene in Italia, nel buen retiro alla villa di Laglio, la star di Hollywood sfreccia con la sua Harley. Ma c'è un problema perché usa un casco a scodella che in Italia non si può utilizzare. Così Giordano Biserni presidente dell'Asaps, Associazione sostenitori amici polizia stradale, gli tira simpaticamente le orecchie con una lettera aperta. - Si sa, oltre che per le belle donneha la passione per le moto. Non a caso ogni volta che viene in Italia, nel buen retiro alla villa di Laglio, la star di Hollywood sfreccia con la sua Harley. Ma c'è un problema perché usa un casco a scodella che in Italia non si può utilizzare. Cosìpresidente dell', gli tira simpaticamente le orecchie con una lettera aperta.

"Caro George, ti apprezziamo molto come attore e ancora di più ti apprezzano le nostre compagne, - scrive Biserni - però ci tocca richiamarti un'altra volta, dopo che lo avevamo già fatto nel luglio del 2012, quando ti abbiamo visto in un servizio del Corriere sulla tua Harley in plastica posa motociclistica, mentre indossavi però un irregolare casco a scodella. Ti avevamo benevolmente detto che il casco a scodella è fuori commercio dal 2001 e in Italia non si può più indossare dall'ottobre del 2010. Insomma George cerca di dare il buon esempio. No casco omologato? No party. Senza rancore George ma noi della sicurezza stradale abbiamo fatto una missione. Tu lo sbirro lo hai fatto molte volte nei film e siamo sicuri che ci capirai".