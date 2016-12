Leonardo Pieraccioni torna sul set a giugno

- Due anni dopo l'uscita del suo ultimo film",torna in cabina di regia con". Il regista toscano, durante un sopralluogo ad Arezzo, dove si svolgeranno le riprese, ha ironizzato sulla data del primo ciak, dicendo: "Inizierò a girare il 3 giugno, il giorno dopo la Festa della Repubblica, l'ho fatto apposta, perchè così viene anche Napolitano, ho deciso che farà la comparsa".

Salvo complicazioni, le riprese dovrebbero terminare il 31 luglio e l'uscita del film nelle sale è prevista per la fine del 2013. Per il momento non è stato annunciato il cast completo ma, parlando dei colleghi che lo affiancheranno e daranno vita alla storia, Pieraccioni ha confermato la presenza di Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini, aggiungendo: "Gli altri componentidel cast li troverò ad Arezzo, sono tutti aspiranti attori, è fantastico davvero lavorare qui".

Accompagnato dal suo aiuto, Federica Ciccarelli, e dal produttore esecutivo, il regista toscano ha scelto praticamente tutte le piazze centrali della città ed alcune caratteristiche vie del centro storico per le riprese. Durante il sopralluogo, Pieraccioni è rimasto colpito da un cagnolino di piccola taglia e ha ironizzato: "Il cane ce l'ho, ora mi manca la protagonista femminile".

Il regista sarà ad ancora ad Arezzo sabato 18 maggio per l'inaugurazione di "Ecostreet", manifestazione dedicata alla "green economy", insieme alla prima Miss dell'anno, l'aretina Carlotta Graverini.