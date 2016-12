Filippo Timi: "Ero terrorizzato dall'Aids"

foto Ap/Lapresse Correlati Filippo Timi un Don Giovanni a teatro

Un'estate di teatro per Filippo Timi 11:35 - Al cinema, diretto da Valeria Bruni Tedeschi, nel film "Un castello in Italia" interpreta la parte del fratello della regista, Virginio, morto di Aids a 46 anni. Ma Filippo Timi, in una intervista a "Io Donna" racconta che a 23 aveva il terrore di contrarre la malattia: "Ero ossessionato dall'Aids, non riuscivo neppure a stringere la mano alle persone. Un blocco fisico-emotivo tremendo: sono stato da una freudiana che mi ha devastato e dopo un paio di mesi ho mollato". - Al cinema, diretto da, nel film "" interpreta la parte del fratello della regista, Virginio, morto dia 46 anni. Ma, in una intervista a "" racconta che a 23 aveva il terrore di contrarre la malattia: "Ero ossessionato dall'Aids, non riuscivo neppure a stringere la mano alle persone. Un blocco fisico-emotivo tremendo: sono stato da una freudiana che mi ha devastato e dopo un paio di mesi ho mollato".

Il film è la storia praticamente autobiografica della famiglia Bruni Tedeschi e Valeria ha voluto la madre Marisa nel ruolo di se stessa e Filippo in quello del fratello Virginio: "Per me è stato un set durissimo soprattutto perché sono dovuto dimagrire 18 chili, con tutte le conseguenze: perdi la memoria, ti si rallenta il corpo, hai incubi pazzeschi. Un giorno non muovevo più un piede, il nervo batteva sull'osso: è stato un abisso". Ironia del destino, perfezionando il suo francese Timi ha ricominciato a balbettare. "Mi sono scervellato, alla fine ho capito: quel lavoro mi ha riportato all'infanzia (quando si imparano le prime parole) e io da piccolo balbettavo... Crescendo, ho fatto un grosso lavoro per tartagliare di meno".