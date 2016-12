Bianca Atzei e Niccolò Agliardi, un duetto tra pop e cantautorato in "Fino in fondo"

foto Ufficio stampa Correlati Bianca con Agliardi in Fino in fondo 11:22 - Si intitola "Fino in fondo", il nuovo singolo di Bianca Atzei firmato e cantato con Niccolò Agliardi in una nuova collaborazione con la band del cantautore The Hills. La canzone, prodotta da Marco Barusso, scala la classifica del Music Control. "Il brano mi trasmette un'energia positiva che spero arrivi anche alle persone che lo ascoltano" dice Bianca a Tgcom24 presentando il video. - Si intitola "", il nuovo singolo difirmato e cantato conin una nuova collaborazione con la band del cantautore. La canzone, prodotta da, scala la classifica del Music Control. "Il brano mi trasmette un'energia positiva che spero arrivi anche alle persone che lo ascoltano" dicepresentando il video.

"Avere la stima di uno degli autori più apprezzati del panorama italiano è una grande soddisfazione artistica e personale - continua -. La musica incrocia le strade di persone molto distanti e crea alchimie nuove e inaspettate come quella creatasi tra me e Niccolò". Il video di “Fino in fondo” è stato scritto e prodotto dai Cloverthree: la regia è di Jacopo Sarno e Paolo Cartago, la fotografia è di Francesco Marullo. Bianca Atzei e Niccolò Agliardi sono tra i 10 candidati del contest online Wind Music Awards Next Generation. Il vincitore del contest, selezionato dal pubblico di internet e una giuria di qualità, si esibirà sul palco della settima edizione dei Wind Music Awards il 3 giugno presso “Il Centrale Live” - Foro Italico di Roma. Sarà possibile votare sino al 28 maggio, tutte le info per partecipare alla votazione su www.windmusicawards.it

Andrea Conti