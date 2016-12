Backstreet Boys insieme per un nuovo album

16:03 - Buone notizie per i fan dei Backstreet Boys. Ospite del programma tv Good Morning America; la boy band degli anni '90 ha infatti confermato di avere in cantiere un nuovo disco intitolato "In A World Like This". La data di uscita è prevista per il prossimo 30 luglio, in occasione del 20° anniversario del gruppo. Sul palco la band si è poi scatenata dal vivo sulle note di "Permanent Stain", primo singolo estratto dell'album.

Registrato tra Londra e Los Angles, "In a World Like This" segna il ritorno nel gruppo di Kevin Richardson, che aveva abbandonato la band nel 2005.



"Vogliamo tutti eguagliare i successi dei nostri album precedenti - ha dichiarato Nick Carter in un comunicato stampa - Tutti e cinque eravamo fortemente determinati a creare un album in cui ogni canzone potesse essere tratta come singolo".



Un obiettivo ambizioso quello dei "Backstreet Boys" (alias Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Scott Richardson), che sono pronti a tornare davanti al loro pubblico con un tour promozionale estivo in giro per gli Stati Uniti.