Cannes, applausi per "Jeune Et Jolie" di Ozon tra scandalo e prostituzione giovanile

Pioggia di stelle per "Il Grande Gatsby"

L'INTERVISTA A DI CAPRIO 10:41 - Dopo l'apertura del Festival di Cannes con il film fuori concorso "Il Grande Gatbsy", la gara entra nel vivo con lo scandaloso "Jeune Et Jolie" di Francois Ozon accolto da applausi. Quattro stagioni e quattro canzoni per un'adolescente inquieta che si prostituisce cercando se stessa. Per la sezione Un Certain Regard attesa per "The Bling Ring" di Sofia Coppola con Emma Watson che ruota anche questo attorno a ragazzi e ragazze sbandati.

"The Bling Ring" è ispirato a un fatto di cronaca, la discutibile epopea di una gang giovanile che via Internet si intrufolava nella vitaprivata delle star depredandone le abitazioni. A loro carico: furti per oltre 3 milioni di dollari. Sempre nella stessa sezione c'è "Fruitvale Station" di Ryan Coogler. E' la vita di Oscar Grant, 22enne di colore di San Francisco, che si trasformò in un incubo quando, di primo mattino il 1 gennaio 2009, si imbattè in una pattuglia della polizia. Il film ricostruisce la sua giornata precedente come in un documentario a distanza ravvicinata. "Top Of Lake" di Jane Campion è nella sezione Quinzaine Des Realisateurs. I primi due episodi dell'ormai mitica serie tv diretta dalla grande regista australiana seguono il suo dialogo con il critico Michel Ciment. In serata consegna a Jane Campion della "Carrosse d'or", il premio alla carriera della Quinzaine. Per l'italia c'è "Salvo" di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza inserito in Semanine De La Critique. Da una sceneggiatura rivelatasi e premiata al concorso del Premio Solinas, è il racconto di un killer di mafia che decide all'ultimo di risparmiare la testimone di una sua vittima. La donna infatti è cieca ma, come per miracolo, quel trauma le illumina la vita. Così vittima e carnefice si ritrovano legati da un filo indissolubile e preda di una cieca vendetta. Un esordio molto atteso.