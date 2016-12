Xtina incanta con una silhouette mozzafiato

10:30 - Negli ultimi anni Christina Aguilera ha subito attacchi e critiche per via dei chiletti di troppo. Ora, però, Xtina ha ritrovato la linea di un tempo e non ha più nessuna intenzione di nascondere le sue curve. Reggiseno nero e gonna aderente per l'ex lolita del pop, che nel video di "Hoy Tengo Ganas De Ti" (brano nato in collaborazione con il cantante messicano Alejandro Fernandez) appare più in forma che mai.

Un periodo particolarmente fortunato per Christina. Oltre ad aver riacciuffato il suo peso forma giusto in tempo per la prova costume, la cantante è stata infatti confermata nella prossima stagione di "The Voice", dopo un anno di pausa in cui era stata sostituita dalla collega Shakira.



Per "Hoy tengo ganas de ti" - che sarà utilizzata come sigla della telenovela messicana La Tempestad - la Aguilera torna a cantare in spagnolo a fianco del collega Alejandro Fernandez e non è escluso che il brano possa espandersi anche al di fuori del piccolo schermo, magari con un breve live-tour promozionale.