Angelina Jolie, dopo la doppia mastectomia ora pensa all'asportazione delle ovaie

Angelina Jolie si fa asportare i seni: operazione shock per prevenire il cancro 15:30 - Angelina Jolie non intende fermarsi alla doppia mastectomia fatta per ridurre le probabilità di sviluppare un cancro. Secondo il settimanale "People", l'attrice avrebbe già in programma un'operazione per l'asportazione delle ovaie. La stessa Jolie, nella sua lettera aperta al "New York Times", aveva rivelato di essere portatrice del gene "BRCA1" che può aumentare i rischi di tumore al seno e alle ovaie.

''Ho iniziato con i seni in quanto i miei rischi di tumore alle mammelle sono decisamente più alti di quelli di sviluppare il cancro alle ovaie e l'intervento chirurgico è più complesso" aveva detto al "New York Times". Secondo "People", che dedicherà all'odissea dell'attrice la storia di copertina del prossimo numero, "alcuni medici raccomandano che le pazienti si sottopongano a questo intervento (quello alle ovaie, ndr) entro i 40 anni o comunque quando una donna ha già avuto figli, in quanto l'operazione può far scattare la menopausa anticipata". La madre della Jolie è morta proprio di un cancro alle ovaie.