Radioimmaginaria: fantasia under 18 al potere

foto Ufficio stampa Correlati Video esclusivo: "Mentalità immaginaria" 10:03 - Radioimmaginaria, nata nel 2010 a Castel Guelfo (Bologna), è l'unica radio degli adolescenti in Italia e trasmette sulla piattaforma Spreaker. Un fenomeno in crescita con oltre 50mila ascoltatori a settimana, fino a 100mila contatti settimanali e un seguito sempre in aumento sui social network. Su Tgcom24 il dietro le quinte del videoclip "Mentalità immaginaria", "manifesto" del progetto cantato dai conduttori. - Radioimmaginaria, nata nel 2010 a Castel Guelfo (Bologna), è l'unica radio degli adolescenti in Italia e trasmette sulla piattaforma Spreaker. Un fenomeno in crescita con oltre 50mila ascoltatori a settimana, fino a 100mila contatti settimanali e un seguito sempre in aumento sui social network. Su Tgcom24 il dietro le quinte del videoclip "Mentalità immaginaria", "manifesto" del progetto cantato dai conduttori.

Radioimmaginaria rappresenta il media di riferimento di una generazione fino a oggi non ancora rappresentata dai mezzi di comunicazione canonici. Una generazione che fatica inoltre a trovare riferimenti, esempi, modelli. E che quindi, tramite la chiave dell’immaginazione, li cerca e li crea, andandoli a scovare nelle pieghe della quotidianità fra approfondimento, informazione e divertimento.



Al microfono e in redazione si alternano una cinquantina di ragazzini che si definiscono tipi immaginari, oltre a una rete di inviati da tutta Italia, che preparano servizi e contributi. Ogni puntata è realizzata interamente in autonomia, senza intromissioni da parte degli adulti. I contenuti riguardano tutto l'universo quotidiano degli adolescenti di oggi, veloci nell’usare le nuove tecnologie e al tempo stesso alle prese con mille domande sul mondo che li circonda, su quello che li aspetta, su come immaginare, appunto, un futuro sempre più complesso.



A maggio 2012 è nata la prima redazione distaccata di Radioimmaginaria a San Giovanni in Persiceto (Bologna), a gennaio 2013 la seconda a Medicina (sempre Bologna), ad aprile 2013 la terza a Napoli. Stanno per essere inaugurate sedi di corrispondenza a Bologna, Roma, Genova.