L'ondata pop-rock di Greta in "Solo rumore"

E ha ragione Greta ad omaggiare P!nk con la copertina del suo primo album "Solo Rumore" - in uscita il 21 maggio - che si ispira a "I'm Not Dead" del 2006. I motivi sono tanti e tra questi è la voglia della semifinalista di "Amici" di ritagliarsi un posto nel panorama italiano ponendosi come cantante non solo rock ma anche pop con un tocco di elettronica. E' quello che emerge dai sei brani inediti che Tgcom24 ha ascoltato in anteprima.

Su sei brani cinque sono firmati sia testi che musica da Roberto Casalino e Dario Faini. Si passa dal tango-pop di "Solo rumore" una delle canzoni presentate al serale, tra le più convincenti dell'album. Poi c'è la delicata "Bussi alla mia porta" che si spinge quasi a una ballad. Sonorità anni 80 in "Giornata grigia" e ovviamente non poteva mancare il rock di "Per dirti soltanto". L'ultimo brano firmato da Casalino-Faini è "Dimmi che mi ami". Mario Alessandri invece ha donato a Greta "L'estate" che si caratterizza per un inizio electropop. Il percorso della cantante della Squadra Bianca capitanata da Emma si è evoluto. La voce si è rafforzata e anche la presenza scenica è migliorata. Caratteristiche che l'hanno incoronata semifinalista per il talent. La prima prova è buona ma il potenziale della cantante è ancora da sfruttare appieno. La voce rock ma calda e avvolgente possono prestarsi a brani ancora più coraggiosi. Ci si auspica dunque per la seconda prova discografica un lavoro che osi ancora di più (anche con altri autori) e che mostri Greta nella sua espressione artistica più completa possibile.

Andrea Conti