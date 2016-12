Jon Voight: "Ero all'oscuro dell'operazione di mia figlia Angelina Jolie"

foto Ap/Lapresse Correlati MAMMA PREMUROSA

15:11 - Il padre di Angelina Jolie, l'attore Jon Voight, è rimasto sbalordito nell'apprendere che la figlia si era sottoposta ad una duplice mastectomia. L'uomo aveva trascorso il fine settimana con la figlia e Brad Pitt, ma anche in quella occasione non gli aveva accennato nulla. La Jolie è finita sotto i ferri dopo aver scoperto di avere l'87% di probabilità di essere colpita da un tumore alla mammella, come era successo a sua mamma, morta a 56 anni.

Un segreto gelosamente custodito fino a quando l'attrice ha deciso di raccontare al "New York Times" la sua storia e le motivazioni mediche che l'hanno spinta a farsi asportare e ricostruire il seno. Per il padre la scelta di Angelina è stata coraggiosa e d'esempio per molte altre donne.



"A mia figlia vanno il mio amore e la mia ammirazione. E' magnifico il modo in cui sta gestendo questa situazione. Si prende cura delle cose, le fa con attenzione e diligenza". - ha dichiarato al New York Daily News - Abbiamo passato insieme due giorni con mio figlio Jamie. Non era per niente evidente. L'ho scoperto martedì mattina come tutti".