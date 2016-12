Brad Pitt racconta la "scelta eroica di Angie"

In seguito alle dichiarazioni sul New York Times della bellissima attrice, a parlare è stato proprio Pitt. In un commento al London Evening, rimbalzato poi in su tutti i media americani, l’attore ha detto che “Avendola seguita di prima mano, ho trovato la scelta di Angie, al pari di quella di tante altre donne come lei, assolutamente eroica”.

Dopo l’odissea chirurgica per ridurre l’alto rischio di contrarre un tumore a causa di un gene difettoso, oggi l’intera famiglia può vivere un giorno felice e – ha concluso l’attore – “tutto quello che voglio è che Angelina abbia una vita lunga e sana, con me e con i nostri figli.”