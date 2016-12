"Il Grande Gatsby" non convince Cannes

foto Ufficio stampa Correlati I RUGGENTI ANNI VENTI

LA GIURIA PRONTA INSEDIARSI

MADRINA DI CLASSE

TRIS DI ITALIANI

MEGLIO SE STAI ZITTA, CORTO IN GARA 17:35 - Il Festival di Cannes si apre con "Il Grande Gatsby", che inaugura la 66esima edizione della kermesse cinematografica francese, presieduta quest'anno dalla madrinaAudrey Tautou. Dopo il gala di apertura a suon di jazz con un mega party ispirato agli anni Venti, il kolossal non convince il pubblico e a fine proiezione in sala scende il gelo. Promossa a pieni voti invece l'interpretazione di Leonardo DiCaprio, nei panni del dandy milionario. si apre con", che inaugura la 66esima edizione della kermesse cinematografica francese, presieduta quest'anno dalla madrina. Dopo il gala di apertura a suon di jazz con un mega party ispirato agli anni Venti, il kolossal non convince il pubblico e a fine proiezione in sala scende il gelo. Promossa a pieni voti invece l'interpretazione di Leonardo DiCaprio, nei panni del dandy milionario.

L'apertura con "Il Grande Gatsby", seppure non in prima mondiale (è infatti uscito negli Stati Uniti lo scorso il 10 maggio ), offre però spunti elettrizzanti e un red carpet di superstar, il cui protagonista assoluto è Leonardo DiCaprio.



Per la serata inaugurale, riservata ad un gruppo di selezionatissimi fortunati, non si è badato a spese con un mega-party in perfetto stile Gatsby: champagne a fiumi, abiti da sera e fuochi d'artificio spettacolari hanno animato la serata, trasformando per una notte Cannes in una piccola Long Island.



Oltre a Leonardo DiCaprio, attesi in passerella anche le altre stelle del cast: Tobey Maguire, Carey Mulligan e Isla Fisher. Ma la presenza di Hollywood si fa sentire anche la giuria con il presidente Steven Spielberg, la giurata Nicole Kidman, il regista Ang Lee e Julianne Moore, testimonial per l'Oreal Paris. Ospiti in Costa Azzurra anche l'ex Dottor House Hugh Laurie e il trio bollywoodiano formato da Freida Pinto, Sonam Kapoor e Fan Bingbing.